Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:41
23.523 +0,57%
Dow Jones 17:41
44.040 +0,16%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,56%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 41.623,86 punti

Milano conclude in progresso dello 0,56%, archiviando la sessione a 41.623,86 punti.
