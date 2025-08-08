Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:41
23.523 +0,57%
Dow Jones 17:41
44.040 +0,16%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,44%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.743 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,44%
Parigi conclude in progresso dello 0,44%, archiviando la sessione a 7.743 punti.
Condividi
```