Milano
17:35
41.624
+0,56%
Nasdaq
19:21
23.562
+0,74%
Dow Jones
19:21
44.166
+0,45%
Londra
17:35
9.096
-0,06%
Francoforte
17:35
24.163
-0,12%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 19.38
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,73% alle 19:30
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in aumento dello 0,73% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 23.559,1 punti
In breve
,
Finanza
08 agosto 2025 - 19.30
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,73% alle 19:30 e scambia in utile a 23.559,1 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(407)
·
Nasdaq 100
(124)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,75%
