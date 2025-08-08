Milano
17:35
41.624
+0,56%
Nasdaq
17:41
23.523
+0,57%
Dow Jones
17:41
44.040
+0,16%
Londra
17:35
9.096
-0,06%
Francoforte
17:35
24.163
-0,12%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 17.57
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,12%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,12%)
Il DAX termina le contrattazioni a 24.162,86 punti
In breve
,
Finanza
08 agosto 2025 - 17.43
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un -0,12% e archivia gli scambi a 24.162,86 punti.
Argomenti trattati
Francoforte
(383)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,02%
