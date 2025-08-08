Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,06%)

Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 17:41
23.523 +0,57%
Dow Jones 17:41
44.040 +0,16%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.095,73 punti

Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,06% e archivia gli scambi a 9.095,73 punti.
