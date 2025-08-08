Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,18% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.640,36 punti

In breve, Finanza
Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,18% alle 05:48 e scambia a 3.640,36 punti.
