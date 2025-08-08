Milano 10:15
41.666 +0,66%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:15
9.108 +0,08%
Francoforte 10:15
24.156 -0,15%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,27%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 41.504,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,27%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,27%, dopo aver aperto a 41.504,71 punti.
