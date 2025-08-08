Milano 10:15
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,32%

Il CAC40 avvia la seduta a 7.733,71 punti

