Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,22%

SSE a 3.642,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,22%
Indice SSE +0,22% a quota 3.642,1 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```