Milano 10:15
41.666 +0,66%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:15
9.108 +0,08%
Francoforte 10:15
24.156 -0,15%

Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,03%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.635,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,03%
Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto +0,03%, terminando le negoziazioni a 3.635,13 punti.
Condividi
```