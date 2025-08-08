Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,74% alle 08:20

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,74% alle 08:20
Tokyo mostra una performance dell'1,74% alle 08:20 e tratta a 41.772,12 punti.
Condividi
```