Borse europee contrastate. Milano positiva

(Teleborsa) -, seppur con guadagni limitati. Giornata tonica per Piazza Affari. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,48%, alle prese con le nuove politiche sui dazi imposti da Donald Trump, con le tensioni geopolitiche che ne conseguono.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,167. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.393,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,27%.Sale molto lo, raggiungendo +94 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,50%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%. Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,56%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,89%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,41%),(+2,39%),(+2,04%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,83%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,55%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,46%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,25%.del FTSE MidCap,(+6,61%),(+4,03%),(+3,57%) e(+1,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,82%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,29%.