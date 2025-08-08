Milano 10:16
41.664 +0,65%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:16
9.108 +0,08%
Francoforte 10:16
24.149 -0,18%

Cambi: euro a 171,64 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 171,64 sullo yen alle 08:30.
