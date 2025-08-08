Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 19:22
23.565 +0,75%
Dow Jones 19:22
44.170 +0,46%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Cambi: euro a 172,303 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 172,303 yen alle 19:30
Euro a 172,303 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```