Milano 17:35
41.624 +0,56%
Nasdaq 21:02
23.603 +0,91%
Dow Jones 21:02
44.206 +0,54%
Londra 17:35
9.096 -0,06%
Francoforte 17:35
24.163 -0,12%

Crolla a New York DoorDash

A picco il leader americano delle consegne di pasti, che presenta un pessimo -4,52%.
