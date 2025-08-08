Dazi, impatto gestibile ma esistono effetti indiretti: l'analisi settore per settore

Infineon

(Teleborsa) -, che ha portato all’introduzione di un dazio universale del 15% sulle importazioni statunitensi di beni manifatturieri provenienti dall'UE a partire dal 7 agosto,in modo significativodelle società europee e gli. E' quanto emerge da un’Ratings sull’accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti e sugli effetti – diretti e indiretti – per le aziende europee.Sebbene l'accordo commerciale UE-USA sia indicativo di una relazione gestibile fra le due economie, c'è da considerare che gli impegni assunti in Scozia fra Trump e von der Leyen sono, e sembrano essercidi quanto concordato in alcuni settori. Fra l'altro, S&P non ritiene che una bozza legale dell'accordo sia pronta a breve e questo rappresenta una fonte di incertezza nel periodo transitorio.Il dazio del 15%, infatti,dell'UE e permangono ancora significative aree di incertezza riguardo al trattamento di alcuni settori, come quello, che nel frattempo rimane soggetto a un dazio del 27,5%, quello dell', che resta assoggettato ad un dazio del 50%, o quello dei, che potrebbe subire gli effetti dell'eccessiva esposizione al settore automobilistico, dal momento che molte aziende europee comerealizzano la metà del fatturato (o quasi) in questo settore. Per l'agenzia di rating restano interrogativi aperti su una serie di settori, come quello automobilistico,, metallurgico e dei semiconduttori, che potrebbero essere soggetti a dazi contingenti diversi.S&P ritiene che il deterioramento dellederivante dai dazi statunitensi siaaziendali dell'UE. Tuttavia, undei dazi, aggiungendo pressione sui ricavi e sull'EBITDA espressi in euro.Pertanto, glidell’accordo, come il peggioramento delle condizioni del commercio globale, l’incertezza sui mercati, le potenziali interruzioni nelle catene di fornitura e un indebolimento del dollaro, potrebbero esercitare sulle società europee oggetto di ratingL'agenzia, pertanto, prevede, come quello, nonostante la possibilità di una tariffa più bassa rispetto all'attuale 27,5%, e quello. In questi due settori, gli effetti diretti e indiretti dei dazi stanno aggravando gli ostacoli derivanti dalla debolezza della domanda e da altri fattori, che hanno portato a revisioni delle prospettive e ad alcuni declassamenti del rating. In altri settori, non si osservano invece pressioni specifiche sul merito creditizio.L'accordo commerciale UE-USA, insieme all’impegno assunto recentemente dai membri europei della NATO ad aumentare la spesa per la difesa - sottolinea S&P - suggerisce che ilegati all'unilateralismo degli Stati Uniti, pur restando soggetti anel contesto della politicadell'attuale amministrazione statunitense. Trump, infatti, potrebbe in ogni momento tornare sui suoi passi, ritrattando gli accordi preliminari presi, come ha dimostrato sino ad oggi.Un aspetto degno di nota dell'accordo UE-USA, ricorda l'agenzia, ènegli Stati Uniti entro il 2029. " Riteniamo che questa affermazione sia un'aspirazione piuttosto che un impegno fermo, e ci chiediamo come questi investimenti saranno identificati e monitorati. - sottolinea S&P - Inoltre, considerati gli importi significativi in gioco, è ragionevole supporre che le aziende dell'UE dovrannoe in altre regioni. Il reindirizzamento dei fondi verso gli Stati Uniti potrebbedelle aziende nell'allocare gli investimenti nel modo più efficiente, in linea con la loro pianificazione strategica.