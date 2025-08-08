Milano
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 17.58
Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto immobiliare italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
08 agosto 2025 - 17.00
Cede alle vendite l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che retrocede a 8.288,19 punti.
