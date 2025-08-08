Debutto brillante per rino petino su Euronext Growth Milan (+8,35%)

rino petino

(Teleborsa) - Debutto brillante persul mercato Euronext Growth Milan, dove l'azienda pugliese attiva nel settore della moda e dell'abbigliamento sportivo evidenzia un progresso dell'8,35% a 3,2505 euro.Rino petino rappresenta la quarantunesima ammissione del 2025 su Euronext. In fase di collocamento la società ha raccolto 0,9 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 10% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 9 milioni."La quotazione rappresenta, prima di tutto, unper la nostra azienda. Un passo fondamentale sotto il profilo organizzativo, strutturale, ma soprattutto evolutivo", spiega, aggiungendo "abbiamo piena fiducia che l’ingresso in Euronext Growth sarà un supporto determinante allo sviluppo dell’impresa. Non solo in termini di accesso al capitale, ma anche come leva per generare, ampliare il nostro network, rafforzare la nostra cultura manageriale e dare une professionale di tutte le persone che lavorano con noi"."Da oggi il mercato valuterà le nostre performance economiche e finanziarie, così come le scelte strategiche che sapremo compiere. Ma siamo convinti che, ancora in parte inespresso, di questa azienda risiedache la animano ogni giorno. È con questi presupposti che guardiamo al futuro, fiduciosi di cogliere nuove opportunità con i nostri partner attuali, coinvolgerne di nuovi e creare valore duraturo per tutti gli investitori che hanno creduto in noi e a cui va il nostro più sentito ringraziamento".