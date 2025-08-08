Donnarumma (AD FS): "FS Energy è nata per sicurezza energetica e sostenibilità"

(Teleborsa) - "Con la nascita divogliamo raggiungere una missione precisa:". Lo ha detto, commentando la nascita da qualche settimana della nuova società controllata direttamente da FS Italiane."Il Gruppo FS - ha continuato l'AD -Tutta questa energia serve alle nostre aziende per far funzionare le stazioni, la rete ferroviaria e, in particolare, per far correre nostri i treni fino a 300 km/h. In Italia, inoltre, il settore energetico è ancora fortemente sbilanciato sulla produzione da fonti fossili rispetto alle rinnovabili. Abbiamo anche una concretaoltre che di garanzia di copertura dei fabbisogni, costantemente in crescita".Donnarumma ha poi concluso: "FS Energy è guidata da un team di esperti del settore, chiamati a collaborare con i colleghi ferrovieri per garantire il nostro contributo ale armonizzarlo col Piano di Sviluppo delle infrastrutture di trasporto italiane. Si tratta di un’altra sfida affascinante del nostro Piano Strategico 2025-2029 che portiamo avanti con dedizione e convinzione".