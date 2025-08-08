Milano 10:16
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 226,56 punti.
