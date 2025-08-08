Milano 15:57
41.692 +0,72%
Nasdaq 15:57
23.536 +0,63%
Dow Jones 15:57
44.152 +0,42%
Londra 15:57
9.089 -0,13%
Francoforte 15:57
24.118 -0,31%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

L'Indice europeo del settore auto e ricambi guadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 496,56 punti.
