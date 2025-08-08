Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Eventi e scadenze dell'8 agosto 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 08/08/2025


Appuntamenti:
Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 04/08/2025 a lunedì 11/08/2025)
CEBRA 2025 Meeting annuale - Il Central Bank Research Association 2025 Annual Meeting si svolge a Boston ed è co-organizzato da Federal Reserve Bank of Boston (FRBB), Harvard Business School - Pricing Lab e Digital Data Design Institute at Harvard (da mercoledì 06/08/2025 a venerdì 08/08/2025)
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione Medio-Lungo
Aziende:
Emak - CDA: Relazione Semestrale
Masi Agricola - CDA: Relazione Semestrale
Riba Mundo Tecnologia - CDA: Preconsuntivo Semestrale
The Italian Sea Group - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale
Trevi - Appuntamento: Presentazione analisti
Unipol - Appuntamento: Presentazione analisti
Wendy's - Risultati di periodo


