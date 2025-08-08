Eventi e scadenze dell'8 agosto 2025

(Teleborsa) -
Venerdì 08/08/2025 Appuntamenti
: Banca d'Italia
- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 04/08/2025 a lunedì 11/08/2025) CEBRA 2025 Meeting annuale
- Il Central Bank Research Association 2025 Annual Meeting si svolge a Boston ed è co-organizzato da Federal Reserve Bank of Boston (FRBB), Harvard Business School - Pricing Lab e Digital Data Design Institute at Harvard (da mercoledì 06/08/2025 a venerdì 08/08/2025) Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Emak
- CDA: Relazione Semestrale Masi Agricola
- CDA: Relazione Semestrale Riba Mundo Tecnologia
- CDA: Preconsuntivo Semestrale The Italian Sea Group
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale Trevi
- Appuntamento: Presentazione analisti Unipol
- Appuntamento: Presentazione analisti Wendy's
