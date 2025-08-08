Francoforte: andamento rialzista per Fresenius

compagnia attiva nel settore farmaceutico

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,41%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 44,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,84. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 45,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)