Francoforte: andamento rialzista per Fresenius

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che avanza bene del 3,41%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresenius rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il colosso farmaceutico tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 44,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,84. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 45,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
