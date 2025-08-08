Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big tedesca delle costruzioni
, che avanza bene del 3,08%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,4%, rispetto a +1,92% del Germany MDAX
).
L'esame di breve periodo del colosso delle costruzioni
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 209,9 Euro e primo supporto individuato a 203,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 216,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)