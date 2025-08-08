Milano 14:07
Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big tedesca delle costruzioni, che avanza bene del 3,08%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,4%, rispetto a +1,92% del Germany MDAX).


L'esame di breve periodo del colosso delle costruzioni classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 209,9 Euro e primo supporto individuato a 203,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 216,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
