Milano 10:17
41.649 +0,62%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:17
9.106 +0,06%
Francoforte 10:17
24.137 -0,23%

Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta in utile del 3,17% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Rheinmetall AG suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.667,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.708,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.642.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```