Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che tratta in utile del 3,17% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Rheinmetall AG
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.667,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.708,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.642.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)