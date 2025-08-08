Milano 14:07
41.722 +0,79%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 14:07
9.093 -0,08%
Francoforte 14:07
24.202 +0,04%

Francoforte: andamento sostenuto per Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Puma
(Teleborsa) - Avanza Puma, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Puma rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,86 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,4. Il peggioramento di Puma è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```