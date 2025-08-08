Milano
14:07
41.722
+0,79%
Nasdaq
7-ago
23.390
0,00%
Dow Jones
7-ago
43.969
-0,51%
Londra
14:07
9.093
-0,08%
Francoforte
14:07
24.202
+0,04%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 14.24
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brillante l'andamento di Scout24
Francoforte: brillante l'andamento di Scout24
,
08 agosto 2025 - 13.00
Scambia in profit
Scout24
, che lievita del 3,28%.
