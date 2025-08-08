Milano
10:17
41.649
+0,62%
Nasdaq
7-ago
23.390
0,00%
Dow Jones
7-ago
43.969
-0,51%
Londra
10:17
9.106
+0,06%
Francoforte
10:17
24.137
-0,23%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 10.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: in calo Talanx
Francoforte: in calo Talanx
Migliori e peggiori
,
In breve
08 agosto 2025 - 09.50
Composto ribasso per
Talanx
, in flessione del 2,91% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: seduta euforica per Talanx
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Talanx
Francoforte: in calo Talanx
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Talanx
Titoli e Indici
Talanx
-2,51%
Altre notizie
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Talanx
Francoforte: andamento sostenuto per Talanx
Francoforte: netto calo registrato da K+S
Francoforte: calo per ThyssenKrupp
Francoforte: in calo Gerresheimer
Francoforte: scambi negativi per ThyssenKrupp