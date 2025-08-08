Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Commerzbank
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,18%, rispetto a +0,44% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo status tecnico della banca d'affari
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)