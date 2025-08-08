Milano 14:08
Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Commerzbank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,18%, rispetto a +0,44% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status tecnico della banca d'affari è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,28.

