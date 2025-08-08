Milano 14:08
41.724 +0,80%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 14:08
9.094 -0,07%
Francoforte 14:07
24.202 +0,04%

Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
(Teleborsa) - Balza in avanti Delivery Hero, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.

La tendenza ad una settimana di Delivery Hero è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Delivery Hero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,23 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```