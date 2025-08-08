Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Balza in avanti Delivery Hero
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,47%.
La tendenza ad una settimana di Delivery Hero
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Delivery Hero
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,23 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)