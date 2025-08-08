Milano 10:17
Francoforte: scambi al rialzo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 2,27%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di ThyssenKrupp rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 9,76 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 9,89. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 10,02.

