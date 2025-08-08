Milano 14:08
41.724 +0,80%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 14:08
9.094 -0,07%
Francoforte 14:07
24.202 +0,04%

Francoforte: scambi in positivo per Fresenius

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Fresenius
Bene la compagnia attiva nel settore farmaceutico, con un rialzo del 3,41%.
Condividi
```