Francoforte: scambi in positivo per GEA Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo manifatturiero tedesco
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GEA Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società specializzata nel trattamento dei cibi
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di GEA Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 67,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)