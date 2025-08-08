Milano 14:08
Francoforte: scambi in positivo per GEA Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo manifatturiero tedesco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di GEA Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società specializzata nel trattamento dei cibi rispetto all'indice.


La tendenza di breve di GEA Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 67,97.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
