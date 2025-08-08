Francoforte: scambi in positivo per United Internet

(Teleborsa) - Bene United Internet
, con un rialzo del 2,01%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Internet
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di United Internet
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 26,58 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 26,08. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)