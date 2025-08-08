Milano 10:18
41.642 +0,60%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:18
9.106 +0,06%
Francoforte 10:18
24.128 -0,27%

Francoforte: si concentrano le vendite su Hannover Rueck

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Hannover Rueck
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Hannover Rueck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,28%, rispetto a +0,25% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso delle assicurazioni rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 272,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 267,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 278,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```