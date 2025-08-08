Francoforte: si concentrano le vendite su Hannover Rueck

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la principale compagnia di riassicurazioni al mondo
, che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Hannover Rueck
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,28%, rispetto a +0,25% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso delle assicurazioni
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 272,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 267,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 278,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)