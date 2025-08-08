Milano 10:18
41.642 +0,60%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:18
9.106 +0,06%
Francoforte 10:18
24.128 -0,27%

Francoforte: vendite diffuse su Muench Rueckvers

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su Muench Rueckvers
Ribasso per il riassicuratore tedesco, che tratta in perdita del 7,21% sui valori precedenti.
Condividi
```