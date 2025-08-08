Giappone, spese famiglie crescono meno delle attese a giugno

(Teleborsa) - Nel mese di giugno 2025 isi sono attestati a, dopo il +4,6% di maggio e contro attese per un decremento del 3%.Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il(+5,2% in termini nominali) dal +4,7% precedente e contro ilSempre a giugno, la media mensile dei, si è attestata a 976.268 yen,in termini reali (+2% in termini nominali).