Giappone, spese famiglie crescono meno delle attese a giugno

(Teleborsa) - Nel mese di giugno 2025 i consumi familiari in Giappone si sono attestati a 295.419 yen, in calo del 5,2% su base mensile, dopo il +4,6% di maggio e contro attese per un decremento del 3%.

Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al +1,3% (+5,2% in termini nominali) dal +4,7% precedente e contro il +2,8% atteso.

Sempre a giugno, la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 976.268 yen, aumentando dell'1,7% in termini reali (+2% in termini nominali).
