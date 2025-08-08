Giappone, spese famiglie crescono meno delle attese a giugno

(Teleborsa) - Nel mese di giugno 2025 i consumi familiari in Giappone
si sono attestati a 295.419 yen, in calo del 5,2% su base mensile
, dopo il +4,6% di maggio e contro attese per un decremento del 3%.
Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al +1,3%
(+5,2% in termini nominali) dal +4,7% precedente e contro il +2,8% atteso.
Sempre a giugno, la media mensile dei redditi delle famiglie operaie
, si è attestata a 976.268 yen, aumentando dell'1,7%
in termini reali (+2% in termini nominali).