Londra: calo per Pearson
(Teleborsa) - Rosso per la società internazionale di formazione, che sta segnando un calo del 2,16%.

Lo scenario su base settimanale di Pearson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Pearson confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,79 sterline con primo supporto visto a 10,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,43.

