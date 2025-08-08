Londra: calo per Pearson

(Teleborsa) - Rosso per la società internazionale di formazione
, che sta segnando un calo del 2,16%.
Lo scenario su base settimanale di Pearson
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Pearson
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,79 sterline con primo supporto visto a 10,53. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)