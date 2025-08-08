Milano 14:08
41.724 +0,80%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 14:08
9.094 -0,07%
Francoforte 14:07
24.202 +0,04%

Londra: giornata depressa per Compass Group

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Compass Group
(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nella ristorazione, che tratta con una perdita del 2,27%.

La tendenza ad una settimana di Compass Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Compass Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Compass Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 26,3 sterline. Primo supporto a 25,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 25,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```