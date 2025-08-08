Milano 10:19
41.646 +0,61%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:19
9.107 +0,07%
Francoforte 10:19
24.128 -0,27%

Londra: giornata depressa per Entain

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di scommesse sportive e giochi, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Entain rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Entain confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,89 sterline con primo supporto visto a 9,67. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
