Londra: giornata depressa per Entain

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di scommesse sportive e giochi
, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Entain
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Entain
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,89 sterline con primo supporto visto a 9,67. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,59.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)