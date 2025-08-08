Londra: movimento negativo per Burberry

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso inglese
, che presenta una flessione del 2,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Burberry
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della casa di moda britannica
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,92 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,27. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)