Londra: movimento negativo per Burberry

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione del 2,15%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Burberry, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della casa di moda britannica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,92 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,27. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,8.

