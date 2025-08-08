Londra: nuovo spunto rialzista per JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8913 sterline. Supporto visto a quota 0,865. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9176.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)