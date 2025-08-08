Londra: nuovo spunto rialzista per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion
rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di JD Sports Fashion
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8913 sterline. Supporto visto a quota 0,865. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9176.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)