Londra: nuovo spunto rialzista per Ocado Group

(Teleborsa) - Bene il rivenditore online di prodotti alimentari
, con un rialzo del 2,45%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ocado Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Ocado Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,942 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,813. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)