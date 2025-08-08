Milano 10:19
Londra: nuovo spunto rialzista per Ocado Group

(Teleborsa) - Bene il rivenditore online di prodotti alimentari, con un rialzo del 2,45%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ocado Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Ocado Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,942 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,813. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,07.

