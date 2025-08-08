Londra: performance negativa per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo che gestisce alberghi
, con una flessione del 2,57%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di InterContinental Hotels Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso InterContinental Hotels Group
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di InterContinental Hotels Group
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,25 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 89,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 91,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)