Milano 10:19
41.646 +0,61%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 10:19
9.107 +0,07%
Francoforte 10:19
24.128 -0,27%

Londra: risultato positivo per Ocado Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Ocado Group
Apprezzabile rialzo per il rivenditore online di prodotti alimentari, in guadagno del 2,45% sui valori precedenti.
Condividi
```