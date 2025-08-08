Londra: scambi in positivo per Fresnillo

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale dell'argento
, che lievita del 3,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,79%, rispetto a -0,34% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, Fresnillo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,58 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,31.
