Milano 14:09
41.724 +0,80%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 14:09
9.095 -0,07%
Francoforte 14:09
24.201 +0,03%

Londra: si concentrano le vendite su WPP

Seduta in ribasso per la holding che fornisce servizi di comunicazione, che mostra un decremento del 2,71%.
