Milano
14:09
41.724
+0,80%
Nasdaq
7-ago
23.390
0,00%
Dow Jones
7-ago
43.969
-0,51%
Londra
14:09
9.095
-0,07%
Francoforte
14:09
24.201
+0,03%
Venerdì 8 Agosto 2025, ore 14.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: positiva la giornata per BBVA
Madrid: positiva la giornata per BBVA
Migliori e peggiori
,
In breve
08 agosto 2025 - 13.00
Balza in avanti
Banco di Bilbao
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,71%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: al centro degli acquisti BBVA
Madrid: risultato positivo per BBVA
Madrid: performance negativa per BBVA
Madrid: risultato positivo per BBVA
Titoli e Indici
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
+2,16%
Altre notizie
Madrid: scambi al rialzo per BBVA
Madrid: in rally BBVA
Madrid: scambi in positivo per BBVA
Madrid: calo per BBVA
Madrid: risultato positivo per BBVA
BBVA, Walter Rizzi nominato direttore della banca digitale in Italia