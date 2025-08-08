Mamacrowd raccoglie 3 milioni per progetto immobiliare Corso Vittorio Roma

Gruppo Azimut

(Teleborsa) -, piattaforma di equity crowdfunding italiana di proprietà del, annuncia la, che ha raccolto. L’operazione, promossa dalla società, testimonia il forte interesse della community di investitori verso asset immobiliari selezionati, caratterizzati da posizioni strategiche e un chiaro potenziale di valorizzazione.L’iniziativa riguarda, attualmente ad uso ufficio, situato all’interno di un edificio storico in, nel pieno centro di Roma. A pochi passi da Piazza Navona, Campo de’ Fiori, Castel Sant’Angelo e dalla Città del Vaticano, il progetto prevede la realizzazione di, pensate per rispondere alla crescente domanda di soluzioni residenziali efficienti e sostenibili nel cuore della Capitale.(SPV) e l'iniziativa è supportata da un business plan dettagliato con un, che ne delinea le fasi di sviluppo."La campagna di Corso Vittorio 209 rappresenta in modo concreto il percorso che Mamacrowd ha intrapreso: offrire accesso a opportunità immobiliari dal profilo sempre più qualificato. In un mercato che richiede grande attenzione, la selezione dei progetti è per noi un fattore cruciale. La forte adesione da parte della nostra community di investitori, sempre più preparata, ci conferma che la strada giusta è quella di puntare su asset di pregio capaci di unire una posizione strategica, un chiaro potenziale di valore e una struttura trasparente,” ha dichiarato, CEO di Mamacrowd.