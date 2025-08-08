Mamacrowd raccoglie 3 milioni per progetto immobiliare Corso Vittorio Roma

(Teleborsa) - Mamacrowd
, piattaforma di equity crowdfunding italiana di proprietà del Gruppo Azimut
, annuncia la chiusura della campagna di equity crowdfunding del progetto immobiliare di Roma - Corso Vittorio
, che ha raccolto 3 milioni di euro da 228 investitori
. L’operazione, promossa dalla società Revalutare
, testimonia il forte interesse della community di investitori verso asset immobiliari selezionati, caratterizzati da posizioni strategiche e un chiaro potenziale di valorizzazione.
L’iniziativa riguarda la conversione e il frazionamento di un attico di circa 700 mq
, attualmente ad uso ufficio, situato all’interno di un edificio storico in Corso Vittorio Emanuele II
, nel pieno centro di Roma. A pochi passi da Piazza Navona, Campo de’ Fiori, Castel Sant’Angelo e dalla Città del Vaticano, il progetto prevede la realizzazione di 8 unità abitative ad alto standard qualitativo
, pensate per rispondere alla crescente domanda di soluzioni residenziali efficienti e sostenibili nel cuore della Capitale.La gestione è affidata a una società veicolo dedicata
(SPV) e l'iniziativa è supportata da un business plan dettagliato con un rendimento annuale target del 14%
, che ne delinea le fasi di sviluppo.
"La campagna di Corso Vittorio 209 rappresenta in modo concreto il percorso che Mamacrowd ha intrapreso: offrire accesso a opportunità immobiliari dal profilo sempre più qualificato. In un mercato che richiede grande attenzione, la selezione dei progetti è per noi un fattore cruciale. La forte adesione da parte della nostra community di investitori, sempre più preparata, ci conferma che la strada giusta è quella di puntare su asset di pregio capaci di unire una posizione strategica, un chiaro potenziale di valore e una struttura trasparente,” ha dichiarato Maurizio de Gregorio
, CEO di Mamacrowd.