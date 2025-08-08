Masi Agricola, utile 1° semestre in crescita e ricavi in leggero calo

Masi Agricola

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, contro un utile di22mila euro relativo al pari periodo del 2024.e registrano una% (riduzione del 1,8% a cambi costanti) rispetto ai 30,2 milioni dell'anno precedente; il mercato più penalizzato risulta l’Italia, a causa della difficoltà del settore horeca, impattato dalla minore capacità di spesa dei consumatori e da un’aumentata prudenza negli acquisti da parte dei ristoratori., calcolato escludendo i costi per servizi non ricorrenti collegati al progetto MGG, aumenta da 3,7 milioni di euro a 3,932 milioni, mentre l’EBITDA Reported si attesta a euro 3,932 milioni nei primi sei mesi dell’esercizio (l’EBITDA margin migliora quindi dal 10,8% al 13,4%)., dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni.negativa per 32,2 milioni di euro (-27,2 mln di euro al 31 dicembre 2024 e -34,2 mln di euro al 30 giugno 2024).